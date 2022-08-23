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2022
https://1prime.ru/oil/20220823/837867138.html
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель
Нефть
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть растут примерно на 3,8%, а стоимость марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 23.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут примерно на 3,8%, а стоимость марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.56 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,81%, до 100,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,84%, до 93,86 доллара.