МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут примерно на 3,8%, а стоимость марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов. Источник рассказал, при каком условии ОПЕК+ сократит нефтедобычу

По состоянию на 20.56 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,81%, до 100,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,84%, до 93,86 доллара.