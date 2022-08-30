МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник вечером, Brent торгуется ниже 98 долларов за баррель на заявлениях Ирака по экспорту "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Рубль снижается к доллару и в большей мере к евро

По состоянию на 19.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,18% — до 97,60 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 5,68%, до 91,50 доллара.

"Нефть откатывается от вчерашнего роста на новостях о том, что Ирак будет держать свои экспортные порты открытыми, даже несмотря на серьезные политические беспорядки", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).

Кроме того, ранее во вторник генеральный директор иракской государственной компании-экспортера нефти SOMO Алаа Аль-Ясири (Alaa Al-Yassiri) заявил в интервью Блумбергу, что Ирак "имеет возможность увеличить экспорт по всем направлениям и не откажется от любых запросов на дополнительные поставки нефти".