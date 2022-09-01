МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение до 3%, инвесторы оценивают статистику из Китая и опасаются снижения спроса на "чёрное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Россия не будет поставлять нефть тем, кто поддержит лимит цен на нее

По состоянию на 18.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,83%, до 92,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,76%, до 87,08 доллара. При этом минутами ранее Brent и WTI дешевели на 3%, а днём цены на обе марки снижались на 2,48%.

Ранее в четверг был опубликован индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. По данным делового издания Caixin, показатель снизился до 49,5 пункта с уровня июля в 50,4 пункта. Снижение индекса подогревает опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики и возможного снижения спроса на нефть.

"Слабый показатель индекса PMI в производственном секторе Китая подтвердил, что спрос на нефть в ближайшие дни окажется под влиянием более неблагоприятных условий", — приводит портал MarketWatch слова главного рыночного аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).

Помимо этого, негативное влияние оказывают коронавирусные ограничения в Китае — крупнейшем импортере нефти. Они снижают спрос на "чёрное золото", что заставляет нефть дешеветь.