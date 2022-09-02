МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министры финансов G7 в пятницу поддержат введение лимита цен на российскую нефть, передает Financial Times, ссылаясь на источник. Песков заявил, что потолок цен на нефть приведет к дестабилизации рынка

Как уточняется в сообщении, ограничение будет действовать с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Такие сроки соответствуют действию европейского эмбарго на импорт этого энергоресурса из России.

Страны Европейского Союза и "Большой семерки" рассчитывают, что Индия присоединится к этой мере, что сделает ограничение более эффективным.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Евросоюз уже принял несколько пакетов ограничительных мер, касающихся в том числе энергетической отрасли.

При этом недружественные страны продолжают ужесточать меры. Уже несколько месяцев Запад обсуждает возможность ввести потолок цен на российскую нефть, поступающую на рынок, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов. В пятницу 2 сентября министры финансов стран G7 проведут онлайн-встречу, в ходе которой, как ожидается, обсудят этот вопрос.