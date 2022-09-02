МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индия и Китай вряд ли присоединятся к ограничению цен на российскую нефть, а если и сделают это, то все равно продолжат закупать топливо по рыночной цене, считает директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.

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"Если они все-таки присоединятся, то они сделают это в демонстративном ключе, будут покупать какой-то минимальный объем нефти по регулируемым ценам, а все остальное будет покупаться по той цене, по которой нефть будет поступать на рынок", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что вероятность присоединения Дели и Пекина к ограничениям, запланированным странами G7, представляется очень низкой, поскольку они придерживаются нейтралитета и активно сотрудничают с Москвой в сфере торговли.

"Нерыночные методы никогда не приводили в истории к улучшению ситуации", — добавил Канищев.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что министры финансов стран-членов G7 в пятницу поддержат введение лимита цен на российскую нефть. При этом государства ЕС и "Большой семерки"  рассчитывают, что Индия присоединится к этой мере, что сделает ограничение более эффективным.