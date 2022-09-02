МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индия и Китай вряд ли присоединятся к ограничению цен на российскую нефть, а если и сделают это, то все равно продолжат закупать топливо по рыночной цене, считает директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

"Если они все-таки присоединятся, то они сделают это в демонстративном ключе, будут покупать какой-то минимальный объем нефти по регулируемым ценам, а все остальное будет покупаться по той цене, по которой нефть будет поступать на рынок", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что вероятность присоединения Дели и Пекина к ограничениям, запланированным странами G7, представляется очень низкой, поскольку они придерживаются нейтралитета и активно сотрудничают с Москвой в сфере торговли.

"Нерыночные методы никогда не приводили в истории к улучшению ситуации", — добавил Канищев.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что министры финансов стран-членов G7 в пятницу поддержат введение лимита цен на российскую нефть. При этом государства ЕС и "Большой семерки" рассчитывают, что Индия присоединится к этой мере, что сделает ограничение более эффективным.