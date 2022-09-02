Министры финансов G7 призвали нарастить мировую добычу нефти
Министры финансов G7 призвали страны нарастить добычу нефти для снижения волатильности на рынке
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министры финансов стран-членов G7 призвали все нефтедобывающие страны увеличить добычу топлива для снижения волатильности на рынке.
"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина ФРГ по итогам заседания в пятницу.
В тексте также отмечается, что Группа семи приветствует недавнее решение ОПЕК нарастить добычу нефти в условиях ограниченного предложения.
Ранее в пятницу страны-члены "Большой семерки" единогласно согласились ввести "потолок" цен на российскую нефть.
https://1prime.ru/oil/20220902/837976735.html
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