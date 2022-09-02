МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министры финансов стран-членов G7 призвали все нефтедобывающие страны увеличить добычу топлива для снижения волатильности на рынке. Министры финансов G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина ФРГ по итогам заседания в пятницу.

В тексте также отмечается, что Группа семи приветствует недавнее решение ОПЕК нарастить добычу нефти в условиях ограниченного предложения.

Ранее в пятницу страны-члены "Большой семерки" единогласно согласились ввести "потолок" цен на российскую нефть.