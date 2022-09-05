МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки в связи с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, заявил вице-премьер России Александр Новак. ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти в октябре

Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.

По словам Новака, это решение было принято на основании анализа текущей ситуации на мировом рынке нефти и отчета технического комитета ОПЕК+.

"В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что ОПЕК+ продолжит далее смотреть за ситуацией на рынке, в том числе в связи с обсуждениями в странах "Большой семерки" предела цены на российскую нефть. ОН подчеркнул, что сейчас на рынке очень много неопределенностей.

"Поэтому мы договорились, что будем ежемесячно продолжать встречаться для того, чтобы обеспечивать наиболее рациональные решения для рынка", — заключил российский вице-премьер.