Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 и 2023 годы
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год – также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
В августе минэнерго понизило прогноз на текущий год на 50 тысяч баррелей в день — до 11,86 миллиона, а на 2023 год — на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Оценка добычи нефти в США в 2021 году осталась на уровне 11,25 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20220907/838043327.html
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