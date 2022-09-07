МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год – также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

В августе минэнерго понизило прогноз на текущий год на 50 тысяч баррелей в день — до 11,86 миллиона, а на 2023 год — на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в США в 2021 году осталась на уровне 11,25 миллиона баррелей в день.