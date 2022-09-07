ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России считает попытки стран G7 установить предел цены на российскую нефть оброком на мировую экономику, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

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Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует обсудить в пятницу лимит цен в отношении импортируемого из России газа.

Как отметил Сорокин, у России нет проблем с размещением своих энергоресурсов, поскольку мировой рынок устроен таким образом, что если поставки РФ в Европу прекращаются, то этот вакуум заполнит другая нефть, тем самым освободив России другие рынки. Но это приведёт к неэффективности логистических цепочек.

"Действия G7 по сути являются оброком и налогом на всю мировую экономику, потому что они вынуждают ломать логические цепочки, которые выстраивалось десятилетиями", — сказал Сорокин в интервью "Известям".

"Если раньше товар доставлялся до потребителя в Европе за 10 дней, то теперь его надо будет доставлять в течение 30-50 дней на другие рынки. То есть действия политиков-популистов приводят к тому, что танкер вместо того, чтобы быть задействованным 20 дней на рейс туда-обратно, будет задействован 80-100. Кто-то за это заплатит, и это будут граждане всего мира, но в первую очередь — стран, которые пытаются таким образом повлиять на экономику", — продолжил замминистра.

Добыча нефти в России стабильна и составляет около 10 миллионов баррелей в сутки, и Минэнерго рассчитывает сохранить такую цифру. Министерство отталкивается от того, что цена Urals будет в диапазоне 70-90 долларов за баррель "в некой обозримой перспективе". "Это может очень быстро меняться, но мы конкурентоспособны при такой цене, при цене ниже и естественно при цене выше", — заметил он, добавив, что по газу в целом ситуация схожа.