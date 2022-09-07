МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго оценило действия G7 по ценам на российскую нефть

По состоянию на 21.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара.