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2022
https://1prime.ru/oil/20220907/838043984.html
Нефть Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля
Нефть
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Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.31 мск цена... ПРАЙМ, 07.09.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 5%, Brent торгуется ниже 88 долларов за баррель впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.31 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,25%, до 87,96 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,77%, до 81,87 доллара.