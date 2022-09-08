МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем вернулись к снижению, рынки реагируют на перспективы снижения глобального спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Евро растет в ожидании решения ЕЦБ по ставке на торгах среды

По состоянию на 13.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,1%, до 87,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 81,84 доллара.

Нефтяные котировки в четверг днем вернулись к снижению после некоторой утренней коррекцией вверх, пока трейдеры оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья. Так, отрицательной динамике нефтяных котировок способствует перспектива повышения учетной ставки в США, так как это, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать спад экономической активности в Штатах и во всём мире, который приведёт к снижению спроса на нефть.

Кроме того, продолжают негативно влиять на стоимость "черного золота" коронавирусные ограничения в Китае, которые, в свою очередь, также снижают спрос на нефть и нефтепродукты. Также экспорт из Китая в августе поднялся на 7,1%, в то время как рынки ожидали роста на 12,8%. Импорт при этом увеличился на 0,3% при прогнозе роста на 1,1%.

"Рецессия, слабые данные экспорта и импорта Китая и ограничения, связанные с коронавирусом, — это основные драйверы цен на данный момент", — сказал Блумбергу аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).