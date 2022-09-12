МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Прагматичный подход Индонезии в отношении нефти выгоден России, дело за логистикой и расчетами, рассказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. В США сократилось число нефтегазовых буровых установок

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна на фоне роста цен на энергоносители рассматривает возможность закупки российской нефти. В интервью газете Financial Times он отметил, что Индонезия всегда отслеживает имеющиеся варианты на рынке, принимая в расчет поставщика с наилучшей ценой.

"Столь прагматичный подход стран выгоден России. Если есть некоторый дисконт, как в случае с нашей Urals, то страна покупает без каких-либо авантюр, навязываемых G7 (потолок максимальных цен). Это рыночные условия, и они принимаются, остается лишь дело за логистикой и расчетами", — сказал Карпунин.

По словам эксперта, индонезийская экономика растет быстрыми темпами, в среднем выше, чем у развитых стран. Так, в 2021 году ВВП Индонезии вырос на 3,7%, эти же темпы сохраняются по состоянию на второй квартал 2022 года.

При этом, наблюдается стагнация потребления нефти. "Внутреннее производство составляет около 0,6 миллиона баррелей в сутки. То есть запрос на потребление – 0,8-0,9 миллиона баррелей в сутки", — подчеркнул он.

Карпунин добавил, что крупнейшими поставщиками нефти в Индонезию являлись Саудовская Аравия, Малайзия, Нигерия.