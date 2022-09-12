МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускоряют рост на потенциальном сокращении поставок, повышенном аппетите к риску, а также на удешевлении доллара, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Испания в августе удвоила закупки российского газа

По состоянию на 18.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,09%, до 94,78 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2%, до 88,53 доллара. Днем нефть дорожала в пределах 1%.

В начале сентября ОПЕК+ решил, что в октябре добыча нефти будет снижена до уровня августа — на 100 тысяч баррелей в сутки. Многие аналитики считают, что альянс будет сокращать добычу и дальше для поддержания цен и снижения волатильности на рынках.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность трейдеров к риску, что также положительно влияет на стоимость сырьевых товаров. Индексы Австралии и Японии растут примерно на 1%, биржи Европы поднимаются в среднем на 2%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,72%, до 108,22 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

"Организация (ОПЕК+ — ред.) сделала предупредительный выстрел ранее в этом месяце и может быть склонна сделать еще один перед октябрьским заседанием. Восстановление цены может быть поддержано этим, а также ростом склонности к риску на рынках и ослаблением доллара", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег брокера Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).