МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в октябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 132 тысячи баррелей в день, или на 1,5%, до 9,115 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В Кремле опровергли сообщения СМИ об условиях поставок нефти Индии

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 66 тысяч баррелей, до 5,413 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 26 тысяч баррелей в день, до 1,25 миллиона, на Bakken — на 21 тысячу, до 1,204 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на 8 тысяч, до 432 тысяч баррелей в день, на Appalachia вырастет на две тысячи — до 122 тысяч, на Niobrara — на 9 тысяч, до 657 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в октябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 606 миллионов кубических футов, до 94,741 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в августе сократилось по сравнению с июлем на 16, до 4 283.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.