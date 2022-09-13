МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по уровню добычи нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,8 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году — на уровне 67,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. ОПЕК ждет небольшого роста добычи нефти России в этом году

"Рост предложения жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году, с учетом прироста переработки, прогнозируется на уровне 2,1 миллиона баррелей в сутки, что в среднем составит 65,8 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с предыдущей оценкой", — говорится в докладе.

"Рост производства жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году также остался в целом неизменным и, как ожидается, увеличится на 1,7 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,5 миллиона баррелей в сутки", — добавляется в материалах организации.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего наращивать нефтепроизводство в 2022 году будут США, Канада, Китай, Бразилия и Гайана. Однако в Таиланде и Норвегии добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году основными факторами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана, а снижение прогнозируется в основном у России и Азербайджана.

США

При этом организация незначительно понизила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ее рост может составить 0,66 миллиона баррелей в сутки, до 11,91 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидается повышение показателя до 12,73 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК отметила снижение запасов нефти в развитых странах

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году в среднем составила 11,25 миллиона баррелей в сутки.

Согласно прогнозу в сентябрьском докладе, в 2022 году добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,66 миллиона баррелей в сутки, до 11,91 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем, августовском, докладе ОПЕК прогнозировала рост на 0,68 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, организация понизила оценку на 30 тысяч баррелей в сутки.

"Учитывая текущие темпы бурения и закачивания скважин на нефтяных месторождениях, прогнозируется рост добычи нефти на 0,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, в среднем до 11,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе.

ОПЕК отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива США также является источником неопределенности прогноза, добавляется в докладе.

При этом указывается, что в 2023 году добыча вырастет на 0,81 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, до 12,73 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце ОПЕК ожидал рост до 12,74 миллиона, что свидетельствует о небольшом понижении оценки — на 10 тысяч баррелей в сутки.