МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 сентября, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 429,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Индия скептически отнеслась к "потолку" цен на нефть, сообщил посол

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ждали роста запасов лишь на 0,83 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, — до 434,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с октября 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 24,6 миллиона с 24,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США сократились с уровня прошлой недели в 214,8 миллиона и составили 213 миллионов баррелей. Аналитики в свою очередь ждали снижения на 0,86 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,2 миллиона баррелей (на 3,8%) и составили 116 миллионов баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 сентября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Таким образом, уровень добычи остается на отметке в 12,1 миллиона баррелей третью неделю подряд. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,075 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в июне составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, а в июле — 11,71 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год – также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день.