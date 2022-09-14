МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост почти до 3% на сокращении стратегического резерва в США и новостях о его возможном пополнении, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,73%, до 95,71 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,15%, до 90,06 доллара. Днем нефть росла на 0,14% и 0,06% соответственно.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы выросли на 2,4 миллиона баррелей — до 429,6 миллиона, в то время как стратегический резерв сократился до минимума с октября 1984 года — 434,1 миллиона баррелей.

Днем ранее агентство Блумберг сообщало, что США могут начать пополнять свой стратегический резерв нефти, когда цены упадут примерно до 80 долларов за баррель.

Агентство Блумберг цитирует портфельного менеджера компании Tortoise Мэтта Салли (Matt Sallee), который считает, что если США начнут пополнять стратегический резерв, то "это, вероятно, установит минимальную цену на нефть на уровне 80 долларов за баррель, но при этом цены, скорее всего, поднимутся ближе к 100 долларам за баррель".