МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются в пределах 1%, на рынках присутствуют опасения за уменьшение спроса на "черное золото", следует из данных торгов и комментариев экспертов. В "Газпроме" заявили о появлении европейской премии на СПГ

По состоянию на 14.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,74%, до 93,4 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 87,86 доллара.

Инвесторы опасаются, что высокая инфляция в странах мира заставит центральные банки резко повышать ключевые ставки. Так, годовая инфляция в США по итогам августа составила 8,3% против 8,5% месяцем ранее, в то время как ожидалось ее замедление до 8,1%. При этом целевой показатель для американской экономики — 2%.

На фоне негативной статистики 76% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США повышения ставки на 75 базисных пунктов, другие 24% закладывают повышение сразу на 100 пунктов. Резкое повышение ключевых ставок может вызвать замедление экономики и снижение мирового спроса на "черное золото".

Ранее Международное энергетическое агентство понизило прогноз по росту спроса на нефть. По мнению МЭА, по итогам года рост будет на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза.

"Рынок слишком остро реагирует на опасения, связанные либо с ожидаемым ограничением предложения, либо, как это происходит сейчас, с беспокойством по поводу ослабления спроса на нефть из-за угрозы рецессии. Это вызывает снижение цен", — сказала порталу MarketWatch вице-президент по макроэкономике нефти в Wood Mackenzie Анна-Луиза Хиттл (Ann-Louise Hittle).