МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Решение о переходе под контроль немецкого регулятора "дочек" "Роснефти" далось нелегко, безопасность производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте будет обеспечена, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий регулятор назвал причину попечительского управления над Rosneft

Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

"Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено. Об этом я хотел бы в особенности сказать сотрудникам нефтеперерабатывающего завода (PCK Schwedt) и, конечно, государству и региону", — сказал немецкий лидер. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

По словам канцлера, сотрудникам НПЗ не нужно переживать по поводу своего личного и профессионального будущего.

"Этот шаг очень важен для поставок энергоносителей в Германию, и это важное решение для инвестиций в будущее трёх восточноевропейских федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт). Тем самым мы делаем себя более независимыми от России и также от решений, которые там принимаются", — уточнил Шольц.