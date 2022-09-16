БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. Германия продолжит переговоры с Польшей об условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт, а также с Казахстаном — о закупке казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы обеспечить дополнительные объемы для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте уже в 2022 году, сообщило правительство ФРГ. СМИ: американская нефть не спасет Европу

"Федеральное правительство также продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт с высоким приоритетом. То же самое относится и к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о закупке казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ PCK уже в этом году. Полная поставка сырой нефти на PCK остается неотложной задачей федерального правительства", — говорится в сообщении.

Однако уточняется, что для достижения этих целей также необходимо попечительское управление.

Кроме того, федеральное правительство считает себя, а также акционеров НПЗ в Шведте обязанными "обеспечить занятость с помощью соответствующих мер и избежать увольнений, вызванных остановкой работы".

"Действующий коллективный договор будет продолжать действовать. На 2023 год федеральное правительство намерено поддержать работников нефтеперерабатывающего завода РСК, чей рабочий день сокращен в связи с эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти, субсидией на выплату пособия", — заявили в кабмине.

Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17%, Shell — 37,5%, Eni — 8,33%.