МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются на 2% на опасениях по поводу спроса, инвесторы ожидают предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Индекс цены гособлигаций России снизился до уровня июня

По состоянию на 19.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,04%, до 90,12 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,28%, до 83,41 доллара.

Очередное заседание ФРС ожидается в среду. Трейдеры считают, что регулятор вновь повысит ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией. Так, 84% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Инвесторы опасаются, что резкое повышение ключевых ставок в странах мира приведет к снижению глобального спроса на энергоносители.

"Макроэкономическое давление со стороны Федеральной резервной системы, которая должна повысить процентные ставки на этой неделе, вновь оказывает давление на фондовый рынок США, что, похоже, сдерживает цены на сырую нефть", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).