МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Производство нефти в Колумбии в июле увеличилось на 2,30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 748 096 баррелей в день. Рост наблюдается 5-й месяц подряд после нескольких месяцев снижения, сообщили во вторник в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики. Норвегия в августе нарастила добычу жидких углеводородов

В июле 2021 года добыча нефти в Колумбии составила 731 256 баррелей в день. Впрочем, средний уровень добычи в июне достиг 752 294 баррелей в день, что на 0,56% превышает добычу в июле.

В 2021 году суммарное среднее производство нефти в Колумбии снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, до 736 356 баррелей в день.

Доказанные запасы Колумбии насчитывают 2,039 млн баррелей сырой нефти, которых хватит на 7,6 года потребления. Поставки угля и газа из России в Китай установили исторический рекорд

Новое правительство президента Густаво Петро намерено инициировать энергетический переход к возобновляемым и экологически чистым источникам энергии, сокращая зависимость страны от угля и нефти.

Между тем коммерческое производство газа в июле сократилось на 0,17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1120,61 млн кубических футов.

В июне коммерческая добыча газа составила 1102,57 млн кубических футов, что на 1,64% ниже уровня июля 2022 года.