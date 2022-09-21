МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 430,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. В Конгрессе США приняли законопроект о новых санкциях против россиян

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали роста запасов на 2,16 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, — до 427,2 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с августа 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 25 миллионов с 24,6 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли до 214,6 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 213 миллионов баррелей. Аналитики ждали снижения на 0,43 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,23 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 117,3 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,42 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 сентября, не изменилась по сравнению с неделей ранее и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 12,1 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июне составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, а в июле — 11,71 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 11,79 миллиона, на следующий год – также на 70 тысяч баррелей, до 12,63 миллиона баррелей в день.