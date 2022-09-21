МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ближе к вечеру перешли к снижению, после дневного роста примерно на 2%, в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на статистике запасов этого вида сырья, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Российские банки не фиксируют повышенного спроса на обмен валюты

По состоянию на 18.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,24%, до 89,5 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 82,78 доллара.

Позднее в среду ожидаются итоги очередное заседание ФРС. Трейдеры считают, что регулятор снова повысит ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией. Так, 82% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают повышения ставки сразу на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Инвесторы опасаются, что резкое повышение учётных ставок в странах мира приведет к замедлению экономического роста и снижению глобального спроса на энергоносители. Кроме того, ожидаемое повышение ставок укрепляет доллар, курс которого сейчас растёт по отношению к другим основным мировым валютам. Удорожание американской валюты сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, так как она становится менее доступной для покупки в другой валюте.

Также ранее в среду была опубликована статистика коммерческих запасов нефти в США — за неделю по 16 сентября они выросли на 1,1 миллиона баррелей и составили 430,8 миллиона. И цены на "черное золото" отреагировали на это дополнительным снижением.

"Макроэкономические факторы, безусловно, сейчас играют главную роль: банковские ставки и доллар сдерживают рост цены сырой нефти", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин (Rebecca Babin).