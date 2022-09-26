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2022
https://1prime.ru/oil/20220926/838253223.html
СМИ: Кипр и Венгрия выступили против потолка цен на российскую нефть
Нефть
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КИПР И ВЕНГРИЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ — БЛУМБЕРГ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.09.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. КИПР И ВЕНГРИЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ — БЛУМБЕРГ
Новость дополняется