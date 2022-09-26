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2022-09-26T16:09:13+03:00

2022-09-26T16:06:00+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220926/838253223.html

СМИ: Кипр и Венгрия выступили против потолка цен на российскую нефть

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

КИПР И ВЕНГРИЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ — БЛУМБЕРГ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.09.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60