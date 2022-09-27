ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Польша предполагает передать Германии все свои излишки нефти, сообщает министерство климата и окружающей среды республики. Польша не будет заставлять свое население и предприятия экономить газ

"Польша предусматривает предоставление немецкой стороне полного излишка нефти между потребностями отечественных НПЗ и техническими возможностями нашей инфраструктуры", — говорится в сообщении.

При этом ведомство заявило, что "с удовлетворением принимает" недавние действия немецкой стороны, передавшей дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства.

Ранее в сентябре министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. После этого польская компания PKN Orlen проявила интерес к покупке контрольного пакета акций в нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt.

Польское министерство климата также прокомментировало предположения, что некоторые польские компании, например, PERN или Orlen, могут получить долю в нефтеперерабатывающем заводе Schwedt.

"В контексте приобретения одной из польских компаний доли в НПЗ PCK Schwedt следует указать, что решения об инвестициях принимаются самими компаниями в зависимости от их возможностей и ожидаемых выгод", — говорится в сообщении.