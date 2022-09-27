МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускоряют темпы роста почти до 3% после того, как появились сообщения о планах делегации из России предложить ОПЕК+ сокращение добычи на целый миллион баррелей в день, следует из данных торгов. Глава "Газпром нефти" оценил действия ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,84%, до 85,21 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,95%, до 78,97 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дорожала на 3%, а незадолго до выхода сообщения агентства Рейтер — в пределах 1,5%.

"Россия, вероятно, предложит ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в день на следующем заседании в октябре", — передаёт агентство, ссылаясь на источник, "знакомый с российской точкой зрения".

Альянс ОПЕК+, ранее перешедший к постепенному увеличению совокупной добычи нефти, решил вновь сократить ее на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. На заседании в октябре будут обсуждаться условия ограничений на ноябрь.