ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. Процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен, заявила помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг. МИД предупредил о дестабилизации энергорынка из-за санкций на нефть

"Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен", — сказала Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных вопросу ограничительных мер в отношении России.

Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.