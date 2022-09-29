МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером слабо растут в ожидании возможного сокращения добычи этого сырья со стороны ОПЕК+, но рост сдерживается макроэкономическими показателями, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 20.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,01%, до 88,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 82,31 доллара.

Ранее СМИ сообщали, что члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, которое может быть объявлено 5 октября, а Россия, возможно, предложит альянсу сократить добычу нефти примерно на миллион баррелей в день. Опасения за предложение помогают ценам на "черное золото" расти.

Тем не менее, рост цен сдерживают макроэкономические показатели. Так, инфляция в Германии, по предварительной оценке, ускорилась по итогам сентября до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум. Кроме того, в четверг минторг США опубликовал окончательную статистику по ВВП во втором квартале — показатель упал на 0,6% в пересчете на год.

Негативная макроэкономическая статистика заставляет инвесторов опасаться, что мировая экономика входит в состояние рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.

"Фундаментальные показатели остаются жесткими, но сейчас все сосредоточены на макроэкономической ситуации", — сказал порталу MarketWatch руководитель отдела долгосрочных исследований компании Energy Aspects Мэтт Пэрри (Matt Parry).