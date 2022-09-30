МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются почти на 2%, третий квартал они впервые с 2020 года могут завершить в минусе — ожидается падение на 25%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,82%, до 85,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,54%, до 79,98 доллара.

С начала текущего квартала Brent подешевел на 24,8%, WTI — на 24,5%. Квартальное снижение нефтяных котировок будет зафиксировано впервые с 2020 года, когда в первом квартале цены обрушились более чем на 60%.

Для борьбы с повышенной инфляцией мировые центробанки проводят жесткую монетарную политику. Так, ФРС США и ЕЦБ повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов. Инвесторы опасаются, что такие "агрессивные" действия мировых регуляторов приведут к снижению глобальной экономической активности и началу рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 сентября их число выросло на две — до 604 агрегатов.