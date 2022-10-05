МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в среду, 5 октября, проголосовали за сокращение добычи сырой нефти на два миллиона баррелей в день, говорится в коммюнике картеля. Reuters: снижение добычи нефти ОПЕК+ может стать рекордным с 2020 года

В документе отмечается, что решение приняли с учетом неопределенностей в мировой экономике и на нефтяном рынке.

Ранее о том, что решение принято, сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций.

"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — ответил собеседник на вопрос о том, удалось ли окончательно согласовать сокращение добычи нефти странами-экспортерами сырья на 2 миллиона баррелей в сутки.

"Да", — ответил источник на уточняющий вопрос о единогласном принятии решения.

Сокращения добычи страны-участницы альянса начнут уже с ноября. Следующая встреча пройдет 4 декабря, после чего заседать они будут раз в полгода.

НЕДОВОЛЬСТВО США

Соединенные Штаты практически сразу после сообщений о снижении квот на добычу нефти заявили, что будут работать над снижением зависимости от ОПЕК+ и других иностранных производителей этого сырья. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям от США в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы абсолютно согласны с необходимостью быть менее зависимыми от ОПЕК+ и других иностранных производителей ресурсов, таких как нефть", — сказал политик в эфире телеканала Fox News.

Кирби добавил, что одной из мер работы президента США Джо Байдена в этом направлении является развитие "чистой энергетики". ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2023 году

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, что в формате ОПЕК+ страны-экспортеры сырой нефти в мае 2020 года приняли решение сократить выработку на 9,7 миллиона баррелей в день. Тогда причиной столь резкого снижения добычи было падение спроса: пандемия коронавируса привела к локдаунам во многих странах мира. Останавливались целые сектора экономик, люди были "заперты дома", спрос на авиа- и автомобильное топливо резко упал, что привело к снижению цен на энергоресурсы. Позднее условия ОПЕК+ неоднократно корректировались. С августа текущего 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

Что касается текущего заседания, то перед встречей министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщил прессе, что альянс перед тем как вынести решение внимательно изучит опасения вокруг состояния мировой экономики. Ведь прогнозы по рецессии выступают одним из факторов, влияющих на спрос, и на этом основании альянс будет выносить вердикт.