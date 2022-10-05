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https://1prime.ru/oil/20221005/838371260.html
Белый дом обвинил ОПЕК+ в солидарности с Россией
Нефть
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ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Ясно, что... ПРАЙМ, 05.10.2022
нефть, энергетика, новости, сша, опек, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим", — сказала она на брифинге для журналистов.
На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
"Мы рассматриваем это как ошибку", — добавила Жан-Пьер.
Она также сказала, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.