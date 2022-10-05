ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. ОПЕК+ сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в день

"Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим", — сказала она на брифинге для журналистов.

На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.

"Мы рассматриваем это как ошибку", — добавила Жан-Пьер.

Она также сказала, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.