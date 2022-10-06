МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден разрушил нефтегазовую промышленность страны, поставил ее в зависимость от ОПЕК, заявил американский конгрессмен Стивер Скэлис, критикуя энергетическую политику Белого дома. Об этом сообщает газета "Известия". Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" Вашингтона о производстве нефти

"Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним", — отметил политик в соцсети.

Ранее в среду страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера России Александра Новака, данная мера необходима для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Позднее в Белом доме заявили, что Байден разочарован "недальновидным" решением ОПЕК+, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.