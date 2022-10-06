МИД рассказал, как Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Захарова: Россия в ответ на ограничение стоимости нефти переключит экспорт на другие страны
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия ответит на введенное Евросоюзом ограничение стоимости нефти, переключив свой экспорт в те страны, которые хотят сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать", — сообщила она на брифинге.
По словам Захаровой, инициатива G7 по ограничению цен на топливо лишь еще раз подтверждает, что Брюссель и Вашингтон далеки от принципов рыночной экономики.