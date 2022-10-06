БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть является бесполезной и очень сложной с технической точки зрения мерой, которая может только ухудшить экономическую ситуацию в Европе, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Макрон намерен убедить ЕС в необходимости установки потолка цены на газ

"Ввести такой потолок цен очень сложно с технической точки зрения, и, честно говоря, я не ожидаю, что эта мера сработает. Это бесполезно: множество цепочек поставок будут построены таким образом, чтобы обойти потолок на цены", — сказал он РИА Новости.

По словам Эрнста, существует значительный риск полного прекращения поставок нефти из России в Европу, что может привести к "глубокому кризису" в регионе, учитывая, что ЕС ограничит цены даже на нефть, перевозимую по морю. Введение потолка цен может "полностью нарушить поставки энергии в Европе", что приведет к резкому росту цен на нефть в ближайшие месяцы.

В результате это скажется на экономической ситуации в большинстве европейских стран. Великобритания и Норвегия, будучи экспортерами нефти, будут иметь небольшое преимущество, однако последствия введения потолка на российскую нефть будут ощущаться "везде в Европе" и "повлияют на всю европейскую экономику", полагает эксперт.

Для того чтобы заменить российскую нефть, Европе придется обратиться к другим странам, которые не одобряют европейскую политику и отказываются от самой идеи потолка цен.

В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

При этом с 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, которые в принципе запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС, которые получают российскую нефть по трубопроводу.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.