ПЕКИН, 6 окт — ПРАЙМ. Решение стран-участников сделки ОПЕК+ о масштабном сокращении нефтедобычи усилит давление на администрацию президента США Джо Байдена и приведет к новым экономическим шокам в Европе, но у стран Ближнего Востока больше нет желания следовать указке Вашингтона, пишет китайская государственная газета Global Times. Во Франции предложили сократить отопительный сезон на месяц

ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.

"США смещают свой стратегический фокус с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. На этом фоне страны Ближнего Востока больше не могут в той же степени, что и раньше, полагаться на геополитическую защиту со стороны Вашингтона, поэтому у них нет никакого стимула безоговорочно следовать его указке", — сказал газете заместитель генерального секретаря форума по интеграции цифровой и реальной экономик Ху Циму.

Ссылаясь на аналитиков, издание отмечает, что если ОПЕК будет помогать США в снижении цен на нефть, это окажет негативное влияние на их собственную экономику, ведь тогда снизятся доходы от нефти в целом, но у ОПЕК "нет желания расплачиваться за стратегии США", подчеркивает газета.

"Экономика США становится все более эгоцентричной, поскольку фундамент их экономического развития стоит на упадке других стран, например, на оттоке капитала из других стран в США. Теперь, когда они не берут в расчет интересы производителей нефти, последние начинают уставать от потворства Соединенным Штатам", — сказал Ху Циму.

По мнению экспертов, пишет издание, решение ОПЕК+ приведет к дальнейшему повышению цен на нефть, кроме того, это добавит давления на администрацию Байдена на пороге промежуточных выборов, которая и так сталкивается с критикой избирателей из-за неэффективной работы по сдерживанию растущих цен на сырьевые товары.

Рост цен на нефть создаст дальнейшие экономические шоки для Европы, которая уже страдает от инфляции и обесценивания валюты.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что альянс обеспокоен нехваткой инвестиций в отрасль, а также падением спроса на нефть. В сентябре цены на марку Brent опускались до январского уровня и уверенно держались ниже 90 долларов за баррель в ожидании глобальной рецессии.