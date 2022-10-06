БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому потолку и его влияние на союз в целом и его членов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

"При принятии решения о том, вводить ли потолок цен на нефть, Совет ЕС будет принимать во внимание эффективность этой меры по отношению к желаемым результатам, международному участию в механизме… а также его потенциальные последствия для ЕС и государств-членов", — говорится в документе.

ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

СМИ также сообщали, что Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны Большой семерки. При этом, как поясняли источники, процедура принятие ЕС решения о потолке цен на нефть предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".