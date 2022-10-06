МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на решение альянса ОПЕК+ с ноября сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

По состоянию на 19.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,54%, до 93,87 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 0,36%, до 88,08 доллара.

В среду альянс государств-экспортеров нефти ОПЕК+ договорился с ноября сократить добычу "черного золота" сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Решение альянса подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка нефти на рынке.

Помимо этого, в четверг ЕС запретил перевозки нефти из РФ по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Это решение также поддерживает рост котировок, так как негативно сказывается на предложении.

После заседания ОПЕК+ в среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на российскую нефть нарушает все рыночные механизмы, а также может создать дефицит на мировом рынке и, как следствие, вызвать повышение цен.