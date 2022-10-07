МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на 1%, свидетельствуют данные торгов. С начала недели котировки могут показать сильнейший рост с весны.

По состоянию на 14.00 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,03%, до 95,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,12%, до 89,44 доллара.

Утром цены на нефть слабо снижались, а после открытия торгов в Европе перешли к росту, который перед открытием Уолл-стрит достиг 1%.

При этом с начала недели цены показывают самый активный недельный рост минимум за полгода, который составляет порядка 10%. С начала недели цена Brent выросла на 8,5%, это самый сильный рост с апреля, а марка WTI подорожала за неделю на 12,5% — самый активный рост с начала марта.

Инвесторы продолжают оценивать факторы поставок и спроса. Так, на текущей неделе ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Вместе с этим опасения по поводу рецессии создают риски для перспектив спроса.

Позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на две — до 604 агрегатов.