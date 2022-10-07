МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 4%, рынки реагируют на риски со стороны предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. С начала недели котировки показывают сильнейший рост с весны.

По состоянию на 20.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,94%, до 98,14 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,67%, до 92,58 доллара.

С начала недели цены показывают самый активный недельный рост минимум за полгода. С понедельника цена Brent выросла на 11,73%, а марка WTI подорожала за неделю на 16,13%. Для обеих марок нефти это максимальный недельный рост с апреля.

На текущей неделе ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Нефтяные котировки отреагировали на решение альянса ростом.

"Опасения по поводу предложения, похоже, стали движущей силой рыночных событий на этой неделе, отодвинув опасения спроса на второй план…", — цитирует агентство Блумберг аналитиков оптового дистрибьютора топлива TACenergy.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 октября их число снизилось на две — до 602 агрегатов.