МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться, инвесторы оценивают перспективы вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть колеблется после решения ОПЕК+ снизить добычу

По состоянию на 13.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,6% — до 97,33 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI на 0,44% — до 92,23 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,8%.

"Рынки берут передышку. Новости по ОПЕК+ уже отыграны, поэтому пришло время вновь посмотреть на спрос", — сообщил агентству Блумберг старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).

На прошлой неделе нефть Brent подорожала на 11,3%, WTI — на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения. Тогда ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки.

Влияют на торги и валютные котировки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,26%, до 113,09 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.