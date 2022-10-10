МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером несколько снижаются после роста котировок на предыдущей неделе более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на четыре процента

По состоянию на 20.17 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,83%, до 97,11 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 92,15 доллара.

За прошлую неделю обе марки выросли — на 12% и 16% соответственно. Рынки реагировали на то, что ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Для борьбы с повышенной инфляцией мировые центробанки проводят жесткую монетарную политику. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют, что на заседании в ноябре ФРС вновь повысит ставку на 75 базисных пунктов, что может стать четвертым повышением такими темпами и шестым повышением с начала года.

Инвесторы опасаются, что такие "агрессивные" действия мировых регуляторов приведут к снижению глобальной экономической активности и началу мировой рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.