МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. У США есть возможности для дополнительного высвобождения нефти из резерва, заявил замглавы Минэнерго страны Дэвид Турк. США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Ранее в Белом доме сообщали, что США не планируют высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва.

"У нас есть дополнительные возможности использовать стратегический резерв в ближайшие недели и месяцы, если нужно", — сказал замминистра энергетики на мероприятии, организованном порталом Axios.

6 октября президент США Джо Байден распорядился, чтобы министерство энергетики в ноябре высвободило из резерва еще 10 миллионов баррелей в дополнение к 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте.