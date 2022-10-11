ДОХА, 11 окт — ПРАЙМ. Кабинет министров Саудовской Аравии на еженедельном заседании во вторник заявил о ключевой роли ОПЕК+ в достижении баланса и стабильности на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей по итогам заседания. Путин заявил о стремлении России к стабильности на энергорынке

"Кабинет министров рассмотрел итоги встречи стран — участниц соглашения ОПЕК+, отметив ключевую роль альянса в достижении баланса и стабильности на мировом рынке нефти и, в свою очередь, в поддержке мировой экономики", — цитирует агентство заключение саудовского правительства.

На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.