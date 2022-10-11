МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются примерно на 2%, ключевую роль в снижении котировок играют опасения инвесторов по поводу рецессии, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цены на нефть падают на рисках рецессии и опасениях вокруг спроса

По состоянию на 19.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,61% — до 94,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,76%, до 89,53 доллара.

Ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики. Организация предполагает, что в 2023 году рост замедлится до 2,7%, а не до 2,9%, как считалось ранее. Кроме того, прогноз роста ВВП США в 2022 году был понижен до 1,6% с 2,3%, роста ВВП Китая — до 3,2% с 3,3%.

Помимо этого, в докладе МВФ говорится, что мировая инфляция достигнет пика в 8,8% в конце года и останется на повышенных значениях дольше, чем ожидалось ранее, а рецессия коснется более трети глобальной экономики.

При этом 88,3% аналитиков, опрошенных CME Group, считают, что в ноябре Федеральная резервная система (ФРС) США повысит базисную ставку на 75 базисных пунктов. Инвесторы опасаются, что "агрессивная" политика центральных банков приведет к замедлению глобальной экономической активности и началу глобальной рецессии.

На прошлой неделе альянс ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки. Сокращение предложения стало главным фактором роста цен на нефть на прошедшей неделе — Brent подорожал за неделю на 11,3%, а WTI — на 16,5%.

Аналитики StoneX, чье мнение приводит агентство Блумберг, полагают, что цены на нефть снижаются, так как "опасения по поводу рецессии отвлекают внимание инвесторов от сокращения предложения на рынке".