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2022
https://1prime.ru/oil/20221012/838436225.html
Польша не назвала сроки устранения утечки на "Дружбе"
Нефть
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Польша пока не озвучила "Транснефти" сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", сообщил вице-президент российской компании Сергей Андронов. "По устранению они сказали, что... ПРАЙМ, 12.10.2022
нефть, энергетика, новости, польша, нефтепровод "дружба", нефть, транснефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польша пока не озвучила "Транснефти" сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", сообщил вице-президент российской компании Сергей Андронов.
"По устранению они сказали, что уведомят нас", — отметил он.
По словам Андронова, для определения сроков ремонта необходимо сперва откачать нефть, а затем провести осмотр трубы.
При этом российская компания уже получила от Польши уведомление о факте утечки. Топ-менеджер уточнил, что она произошла ближе к границе с Германией.
Ранее польский оператор сообщил об утечке нефти на одной ниток трубопровода "Дружба". Магистраль является основным маршрутом для поставок сырья в Германию.