МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польша пока не озвучила "Транснефти" сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", сообщил вице-президент российской компании Сергей Андронов. СМИ назвали возможную причину утечки на нефтепроводе "Дружба"

"По устранению они сказали, что уведомят нас", — отметил он.

По словам Андронова, для определения сроков ремонта необходимо сперва откачать нефть, а затем провести осмотр трубы.

При этом российская компания уже получила от Польши уведомление о факте утечки. Топ-менеджер уточнил, что она произошла ближе к границе с Германией.

Ранее польский оператор сообщил об утечке нефти на одной ниток трубопровода "Дружба". Магистраль является основным маршрутом для поставок сырья в Германию.