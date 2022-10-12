МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается в объеме 525-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Минфин спрогнозировал временное снижение добычи нефти в России

"Я думаю, мы выйдем где-то на уровень 525-530 миллионов тонн", — ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе по добыче нефти по итогам 2022 года в кулуарах РЭН.

Добыча нефти в РФ по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. В 2019 году РФ побила постсоветский рекорд по добыче нефти вместе с конденсатом, производство тогда составило 561,2 миллиона тонн.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.