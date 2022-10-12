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2022
https://1prime.ru/oil/20221012/838437526.html
Новак назвал ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам года
Нефть
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Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается в объеме 525-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я думаю, мы выйдем где-то на уровень... ПРАЙМ, 12.10.2022
нефть, энергетика, новости, россия, александр новак, добыча нефти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается в объеме 525-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я думаю, мы выйдем где-то на уровень 525-530 миллионов тонн", — ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе по добыче нефти по итогам 2022 года в кулуарах РЭН.
Добыча нефти в РФ по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. В 2019 году РФ побила постсоветский рекорд по добыче нефти вместе с конденсатом, производство тогда составило 561,2 миллиона тонн.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.