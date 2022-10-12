В Германии исключили диверсию на нефтепроводе "Дружба"
Минэкономики ФРГ заявило о случайном повреждении на нефтепроводе "Дружба", повлекшем утечку
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Повреждение на нефтепроводе "Дружба" носит случайный характер, оно произошло не из-за диверсии, заявило минэкономики Германии, ссылаясь на данные польских властей.
"Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Берлин следит за ситуацией и поддерживает тесный контакт со всеми заинтересованными сторонами.
Надежность поставок нефти в ФРГ по-прежнему гарантирована, подчеркнули в ведомстве. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне продолжают получать сырье по "Дружбе – 1" через Польшу, добавляется в сообщении.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Позже минэкономики Бранденбурга заявило о падении давления во второй магистрали.
Как сообщил агентству Reuters уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, инцидент мог произойти из-за случайного повреждения, а не умышленной диверсии.
Трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.
https://1prime.ru/oil/20221012/838438035.html
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