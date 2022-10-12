МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Повреждение на нефтепроводе "Дружба" носит случайный характер, оно произошло не из-за диверсии, заявило минэкономики Германии, ссылаясь на данные польских властей. "Дружба" рвется. Что случилось с крупнейшим нефтепроводом

"Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Берлин следит за ситуацией и поддерживает тесный контакт со всеми заинтересованными сторонами.

Надежность поставок нефти в ФРГ по-прежнему гарантирована, подчеркнули в ведомстве. Немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне продолжают получать сырье по "Дружбе – 1" через Польшу, добавляется в сообщении. Польша рассматривает все возможные причины аварии на нефтепроводе "Дружба"

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Позже минэкономики Бранденбурга заявило о падении давления во второй магистрали.

Как сообщил агентству Reuters уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, инцидент мог произойти из-за случайного повреждения, а не умышленной диверсии.

Трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.