МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия, Венесуэла и Иран, против которых введены международные санкции, занимают 20% в мировой добыче нефти, а процент экспорта гораздо выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал последствия мирового энергетического кризиса для стран

"Если взять страны, против которых введены санкции по поставкам нефти, это Иран, Венесуэла, наша страна, если взять суммарный объем, например, добычи этих стран, то это более 20% от всего мирового потребления 100 миллионов баррелей в сутки, если брать экспорт, это еще больше, потому что это страны-экспортеры. Доля будет гораздо выше в рамках товарного рынка", — сказал Новак, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.