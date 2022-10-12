МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Новак прокомментировал возможность наращивания поставок нефти в Турцию

"В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", — сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным.

Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.

При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.